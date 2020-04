Verdachte overval supermarkt aangehouden

Donderdagochtend 20 februari is rond 07.15 uur een supermarkt aan de Bloemenstraat in Hilvarenbeek overvallen. De twee daders bedreigden het personeel met wapens. Na de overval reden zij in een auto weg. Ze maakten geld buit. De recherche kwam de verdachte door uitgebreid onderzoek op het spoor. Hij is vanmorgen met toestemming van de officier van justitie aangehouden.