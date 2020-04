Verdachte steekincident aangehouden

Het slachtoffer liep donderdagavond rond 20.45 uur ter hoogte van het benzinestation “Esso” vanuit de richting van de Tilburgseweg in de richting van de Sint Ignatiusstraat. Op dat moment reed er een fietser voorbij die hem in zijn arm en rug stak. Hierop ontstond er tussen het tweetal een ruzie. De dader, een Poolse man met rossig haar en een baard, fietste vervolgens weg. De gewonde man vroeg in de omgeving om de hulpdiensten te bellen. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis aan zijn verwondingen geholpen en mocht daarna weer naar huis.