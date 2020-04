Verdachte aangehouden in drugslab

Agenten werden maandag rond het middaguur naar de Leidseweg gestuurd omdat daar een enorme stank zou hangen. Toen zij ter plaatse kwamen, roken zij inderdaad een penetrante chemische lucht. Ook de brandweer kwam poolshoogte nemen en liet een specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen naar het bedrijfspand komen. In de pand werd een drugslab aangetroffen die in bedrijf was. De 44-jarige man uit Voorschoten die aanwezig was, werd aangehouden door een arrestatieteam. Hij zit vast voor verhoor. Het LTFO, Landelijk Team Forensisch Ondersteuning, heeft het lab ontmanteld. De recherche onderzoekt de zaak, het LTFO doet verder onderzoek naar de aangetroffen stoffen.