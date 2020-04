Man spuugt agente in het gezicht en verzet zich tegen aanhouding

Melding

Rond 19.00 uur op maandag 27 april werden agenten naar een supermarkt op de Rompertpassage in Den Bosch gestuurd. Er was een man in de winkel die eerder die week een andere klant met een ploertendoder bedreigde. Het personeel van de supermarkt was nu van plan om voor die bedreiging een winkelverbod aan de man uit te reiken. Uit angst voor de agressieve man schakelden zij de politie in. De politiemensen gingen buiten de winkel in gesprek met de man met de bedoeling om zijn identiteit vast te stellen. De man kon zelfs nadat de politie hem vorderde dat te doen geen geldig ID-bewijs laten zien. De agenten besloten de man aan te houden omdat hij zich niet kon identificeren.

Achtervolging

De 21-jarige man duwde op dat moment een winkelwagentje met kracht naar de politie en rende vervolgens hard weg richting het Rompertpark. Met hulp van een beveiliger van het winkelcentrumen een andere politieman werd de 21-jarige verdachte op de Hambakendreef aangehouden.

Wapenbezit en verzet

De agenten sommeerden hem om eventuele wapens uit te leveren. Omdat de man vluchtte en eerder iemand bedreigde met een wapen. De verdachte overhandigde vervolgens een ploertendoder en een busje pepperspray aan de politiemensen.



Toen de politie hem in de boeien wilde plaatsen verzette de man zich daar fel tegen. Hij probeerde zich onder andere met zijn voeten af te zetten tegen een politieauto. Er was een vriendin bij van de verdachte die hem probeerde te kalmeren. Toen zij een op een joint lijkende sigaret tussen de lippen van de man stak werd zij door een agente bij de politieauto weggehaald.

Spugen richting gezicht agente

De man spuugde de joint vervolgens met kracht richting het gezicht van de vrouwelijke agent. Hij stond op dat moment ongeveer 60 centimeter van de politieagente vandaan. De joint raakte het gelaat van de agente gelukkig niet. De man bleef zich tot in het politiecellencomplex verzetten. Hij probeerde zich voortdurend met kracht los te rukken en nam in het cellencomplex zelfs een gevechtshouding aan.

Vervolgonderzoek

Tegen de man wordt dossier opgemaakt voor het spugen, het verzetten tegen zijn aanhouding en het wapenbezit. Na zijn verhoor is de man in vrijheid gesteld maar meteen ook weer aangehouden. Hij stond namelijk gesignaleerd voor diverse openstaande gevangenisstraffen.

Aangifte

De politieagente doet aangifte van (poging tot) zware mishandeling. Het kan niet worden uitgesloten dat het speeksel van de man door het spugen in contact is gekomen met het slijmvlies van de ogen en neus van de vrouwelijke agent. Ze stonden immers ook op zeer korte afstand tot elkaar, ruim binnen de veilige afstand van anderhalve meter. Door de spugende overdracht van het speeksel van de man is de kans op besmetting met het coronavirus aanwezig.



Nieuwe wet voor afnemen coronatest

De Tijdelijke Wet COVID-19 is afgelopen vrijdag 24 april ingegaan. Daardoor is corona toegevoegd aan de lijst van ernstig besmettelijke ziekten. In het geval van een misdrijf waarbij blijkt dat besmetting kan hebben plaats gevonden, zoals in deze zaak, kan de verdachte worden bevolen om celmateriaal af te staan voor een coronatest. Dit maakt het mogelijk om een verdachte verplicht wangslijm/celmateriaal af te laten staan om vast te stellen of hij drager is van het coronavirus. De test is bij deze verdachte afgenomen. Of de verdachte daadwerkelijk besmet is met het coronavirus wordt nu verder onderzocht.