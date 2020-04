Onderzoek naar poging doodslag in woning Dokkum

Onderzoek

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de mishandeling en de brandstichting. Ook vandaag, dinsdag 28 april, vindt er nog steeds onderzoek plaats in de woning aan De Schans in Dokkum. Onder andere de Forensische Opsporing doet sporenonderzoek.

Aanhouding

Kort na de melding van de brand is een 34-jarige inwoner van Ferwert in zijn woonplaats aangehouden. Hij wordt op dit moment verdacht van zowel brandstichting als poging doodslag. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar.

Auto

Wij zijn op zoek naar getuigen die iets gezien hebben van het incident of van de periode ervoor of erna. Alle informatie kan ons helpen om meer duidelijkheid te krijgen over wat zich heeft afgespeeld. Met name zijn we geïnteresseerd in informatie over een donkergrijze Volvo V50 (bouwjaar 2007) met fietsendrager achterop de auto.

Camerabeelden

We hopen dat er mensen zijn in de wijk It Fugellân, waar De Schans onder valt, die over camerabeelden beschikken. Ook komen we graag in contact met mensen die in Ferwert wonen en camera’s aan of rondom hun woning hebben hangen. Mogelijk dat er beelden zijn opgenomen die ons kunnen helpen om alle feiten op een rijtje te krijgen. Ook komen we graag in contact met mensen die deze nacht een donkergrijze Volvo V50 (bouwjaar 2007) met fietsendrager achterop de auto hebben gezien in de omgeving van De Schans.

Informatie?

Heeft u informatie, neem dan alstublieft contact met ons op via 0900-8844. Alle informatie kan bijdragen om een beeld te krijgen wat zich voor, tijdens of na het incident heeft afgespeeld aan De Schans.