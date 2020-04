Eerste beelden dodelijke schietpartij in Opsporing Verzocht

Nederland - De politie besteedt in Opsporing Verzocht op 28 april aandacht aan de schietpartij met dodelijke afloop op 18 mei 2019 in Amsterdam. In het programma worden de eerste beelden getoond van een bewakingscamera in de buurt. Er wordt nog altijd gezocht naar vermoedelijke schutter: Erxinio Luntungan.