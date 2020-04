Overval op Gall & Gall in Leiden in Team West

Ook aandacht voor een beschieting in Delft waarbij een auto wordt geraakt. In de uitzending delen we het signalement van de schutter.



Overval Gall & Gall | Leiden

Op vrijdagavond 28 februari rond 21.35 uur overviel een man de slijterij Gall & Gall aan de Hooigracht te Leiden. De medewerkers moesten onder bedreiging van een vuurwapen de kassa openen. De dader ging er met een buit van ongeveer 500 euro lopend vandoor in de richting van de Oude Rijn. Op het moment van de overval hielpen de medewerkers een klant en was er nog een andere klant in de winkel aanwezig. In deze uitzending tonen we camerabeelden van de overvaller. Hij heeft een blauwe tas in zijn handen, mogelijk van Albert Heijn. Herkent u de man op de beelden of heeft u meer informatie? Neemt u dan contact op!



Beschieting Bizetstraat | Delft

Op zaterdagavond 11 april rond 23.45 uur hoorden bewoners van de Bizetstraat in Delft harde knallen. Op straat werden een aantal hulzen aangetroffen en raakte de voorruit van een busje beschadigd. Na de knallen reed een ander busje weg. Het onderzoeksteam onderzoekt of de schoten specifiek gericht waren op de bus of op een van de woningen in deze straat. In de uitzending wordt het signalement gedeeld van de schutter. Het gaat om een blanke man, 1.70 meter lang, mager postuur en kort lichtblond haar.



Twee vrouwen ernstig belaagd | Schoonhoven

Op zaterdagavond 18 april zijn afzonderlijk van elkaar twee vrouwen in Schoonhoven ernstig belaagd door twee mannen. Een van de vrouwen werd aangerand en twintig minuten later probeerden twee mannen een andere vrouw in een busje te trekken. De eerste vrouw stapte rond 23.30 uur uit bus 195, de bus vanuit Lopik. Als ze via de Spoorsingel naar de Opweg loopt krijgt ze ter hoogte van Seasons het gevoel krijgt dat er iemand achter haar aanloopt. Ze loopt vervolgens door richting de Trompertswal en het Springerpark. Op dat moment wordt zij van achteren vastgepakt door twee jongens en aangerand. De mannen gaan ervandoor als een man met een hond vanaf de Jan Kortlandstraat de Trompertswal komt oplopen. Het onderzoeksteam komt graag met deze man in contact.



Korte tijd later, rond 23.40 liep een andere jonge vrouw op de Edelsteendreef. Ongeveer tussen de Lidl en de PLUS merkte ze dat ze door een donkere bestelauto werd achtervolgd. De auto reed op 10 -15 meter afstand langzaam achter haar aan. De vrouw was zo bang dat ze hard wegrende en zich vervolgens verstopte. Na ongeveer tien minuten liep ze verder, maar tot haar grote schrik stopte op de hoek van de Meester Kesperstraat en de H.A. Schreuderstraat dezelfde bestelauto naast haar. De schuifdeur van de auto ging open en er sprong een man uit die haar het busje in probeerde te trekken. Het slachtoffer kreeg ook vuistslagen in haar gezicht. Gelukkig kon de vrouw zich losrukken en reed de bestelauto weg. De politie onderzoekt of deze zaken met elkaar te maken hebben en is dringend op zoek naar getuigen.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



