Tweede verdachte gepakt na mishandeling en ontvoering Helmond

Uit het onderzoek bleek dat het slachtoffer op maandag 9 maart op de Astronautenlaan in Helmond door drie mannen was mishandeld en daarna tegen zijn wil werd meegenomen. Hij werd in de kofferbak van een auto gestopt en meegenomen door drie personen. De man werd meerdere uren van zijn vrijheid beroofd en in die tijd op een andere locatie opnieuw stevig mishandeld. Uiteindelijk werd hij nabij de Albert Heijn XL uit de auto gegooid en in de omgeving door een voorbijganger gevonden. Naar de identiteit van de derde persoon is de recherche nog op zoek en alle informatie is daarover is welkom via 0900-8844 of eventueel anoniem via de M-lijn, 0800-7000.