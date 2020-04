Politie zoekt getuigen van vernieling dienstvoertuig waarbij politieagent gewond raakte

Het onderzoek is in volle gang en de politie roept getuigen van het incident op zich te melden. Was u op in de nacht van 29 december tussen 02:45 uur en 03:15 uur aanwezig op het Plein? Heeft u iets gehoord of gezien dat mogelijk met het incident te maken heeft? We spreken u graag! Neem contact met ons op via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Liever anoniem melden? Dat kan via Bel M op 0800-7000.

2019578856^JR