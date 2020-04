Specifieke getuigen gezocht in onderzoek steekincident Agatha Christiesingel

Naar aanleiding van een eerdere getuigenoproep zijn al bruikbare tips en beelden die via social media circuleerden binnengekomen. Met deze informatie is het onderzoeksteam aan de slag. Om tot een compleet beeld te komen wat zich precies heeft afgespeeld is de hulp van getuigen nog steeds van harte welkom. Was u voorafgaand of tijdens het steekincident aanwezig op de Agatha Christiesingel en heeft u opnames gemaakt? Het onderzoeksteam komt vooral graag in contact met mensen die het steekincident (zelf) gefilmd hebben, voordat zij deze beelden via social media hebben gedeeld. Ook mensen die het steekincident gefilmd hebben, maar deze niet online hebben geplaatst, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Online informatie doorgeven kan via onderstaand tipformulier.