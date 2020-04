Drie verdachten van overval in woning aangehouden

De twee Hagenaars werden aangehouden in de woning van de 42-jarige verdachte waar ook een doorzoeking plaatsvond. Er werden gegevensdragers in beslaggenomen voor verder onderzoek. De 22-jarige man werd in Poeldijk aangehouden.



De overval gebeurde op maandag 13 januari even voor 18.00 uur. Twee mannen waren de woning binnengedrongen nadat de bewoonster de deur voor één van hen had opengedaan. Er ontstond een worsteling waarna de 57-jarige vrouw werd vastgebonden. De mannen dreigden met vermoedelijk een vuurwapen en zochten in de woning naar sieraden en geld. Kort daarna renden de mannen de woning uit.Twee buren zijn nog achter de mannen aangerend, maar verloren hen in de buurt van de Driestar uit het oog. Waarschijnlijk heeft de derde verdachte in de buurt met de auto gewacht op de vluchtende mannen.