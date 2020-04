Verdachte aangehouden voor witwassen na corona-oplichting

Op allerlei manieren proberen cybercriminelen een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is de politie er alles aan gelegen om dit tegen te gaan. Daarom is sinds het uitbreken van de crisis herhaaldelijk gewaarschuwd voor verschillende oplichtingspraktijken. Dankzij ingrijpen van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting is inmiddels een aantal malafide webshops offline gehaald. Meer hierover is te lezen in het bericht ‘Cybercriminelen spelen in op coronavirus’.