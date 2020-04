Jongen op gestolen snorfiets negeert stopteken

De agent ziet dinsdagmiddag 28 april rond 14.20 een snorfiets rijden op de Trouwlaan. De snorfiets, met bestuurder en bijrijder rijden een onlogische route als de agent hen besluit te volgen. De bijrijder stapt af in de Edisonlaan, de bestuurder loopt met de snorfiets weg. De agent ziet de bijrijder hard wegrennen en de bestuurder hard wegrijden. Hij besluit een stopteken te geven, maar deze wordt genegeerd door de 17-jarige bestuurder uit Tilburg. Na een korte achtervolging, waarbij de bestuurder een paar gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaakt, komt hij ten val en gaat er te voet vandoor. De agent zet de achtervolging te voet in.

Een tweede eenheid schiet te hulp en kunnen de jongen staande houden op de Ir. Kippermanstraat. Na controle bleek dat de snorfiets eerder gestolen was in Rijen. De jongen is aangehouden, de snorfiets in beslag genomen.