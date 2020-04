Zaken in Bureau Brabant op maandag 4 mei

Poging doodslag met een gestolen vrachtwagen

Best - Op dinsdag 24 december wordt ’s nachts tegen tweeën vanaf een industrieterrein in Best een vrachtwagen gestolen. De vrachtwagen rijdt een stukje over de A2, maar, wordt al snel opgemerkt door een politieauto. De vrachtwagen voert geen verlichting, slingert en staat soms stil. Midden op de snelweg zelfs. De politieauto probeert de vrachtwagen te laten stoppen, seint met zijn verlichting, blauwe zwaailichten, maar de bestuurder reageert niet. Als de vrachtwagen midden op de A2 stilstaat, rijdt hij ineens achteruit en ramt de politieauto aan de bestuurderszijde. Als hij weer door rijdt sleept hij de politieauto een eindje mee. De politieman komt met de schrik vrij, stond wel doodsangsten uit.

Wij tonen bewakingsbeelden en een animatie van de rijroute van de vrachtwagen. Kunt u ons helpen de daders te vinden?



Bedreiging met een vuurwapen

Eindhoven – We tonen beelden van een man die in de nacht van 10 op 11 februari op het Stratumseind een voorbijganger met een pistool bedreigde. De man is donker, draagt een lichtkleurig trainingspak, donkere jas en witte sneakers. Wie herkent hem?



Pinfraude

Kruisland – We zoeken de identiteit van een man die via SMS phishing aan de gegevens van een gestolen pinpas is gekomen en daarmee staat te pinnen. Wie is het? Heeft u een vermoeden? Vertel het ons!



Graffiti nazitekens

Tilburg – Aandacht voor het bekladden van de Oosterpoortflat met hakenkruizen door een man in de nieuwjaarsnacht. Getuigen proberen de man tegen te houden als hij betrapt wordt. De politie werd ook gewaarschuwd. Toch weet de man op zijn fiets weg te komen. Heeft iemand een idee wie dit kan zijn?



Woningoverval

Op vrijdagavond 1 november wordt een bewoner van een huis aan de Orchideeënstraat in Eindhoven overvallen. Iemand belt aan en zodra de bewoner open doet stormt een gewapende overvaller naar binnen. Onder bedreiging van het pistool moet slachtoffer mee door het huis en kostbare spullen afgeven. Zo maakt de dader een laptop buit en daarnaast de nodige sieraden. Dan vertrekt hij weer.

We hebben bewakingsbeelden die we u kunnen laten zien en een signalement van de dader. Het is een man van ongeveer 1.70 meter lengte, zwarte kleding met zwarte schoenen, een wit masker en een rugzak. Hij sprak met een Turks of Marokkaans accent. Wie is hij?



Uitzending

Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.