Politie houdt derde verdachte zendmastbranden aan

Op 10 april werd een zendmast in brand gestoken aan de Guldendreef in Dronten. Er ontstond een hevige brand en de zendmast werd volledig verwoest. De recherche van Eenheid Midden-Nederland startte een rechercheonderzoek en stelde bewakingsbeelden veilig.

De afgelopen weken woedden meerdere branden in zendmasten. De politie gaat in al die gevallen uit van brandstichting. De Landelijke Recherche, onder gezag van het Landelijk Parket, onderzoekt of sprake is van enige vorm van georganiseerd verband. Zij werkt daarin nauw samen met de betreffende regionale eenheden.

De politie gaat verder met het onderzoek naar de andere branden en roept burgers op bij eventuele verdachte situaties bij een mast gelijk 112 te bellen en filmbeelden te maken.

Het in brand steken van de zendmasten is zorgelijk en onacceptabel. De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dat de politie de brandstichtingen stopt, de verdachten opspoort en eventueel hun netwerk blootlegt, is dan ook van groot belang.