Man beroofd van scooter onder bedreiging van vuurwapen

De twee daders hadden een donkere huidskleur, en droegen allebei een capuchon. Een van de daders liep op slippers, de andere op grijze schoenen. Ze droegen blauwe bubbelcoat jassen. Heeft u woensdagaochtend 29 april om 09:30 uur iets gezien bij metrostation Rijnhaven? Of later, rond 10:25 uur bij de Mijnsherenlaan? Heeft u een idee wie de daders kunnen zijn? Neem dan contact op met 0900-8844. Uw informatie anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.