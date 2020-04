De Politiepodcast: Ondergehoest

‘We kregen een melding van een huiselijke twist. De verdachte opende de deur. Volgens hem was er niks aan de hand. Toen wij ook de andere mensen die in het huis aanwezig waren wilden spreken, zonder hem, werd hij kwaad. Omdat hij iemand bedreigd bleek te hebben, hielden we hem aan.’



Schelden

Nawid boog over de verdachte heen in de arrestantenbus om zijn gordel vast te gespen. ‘Hij was op dat moment vrij rustig, dus ik was er niet op bedacht. Mijn gezicht was 10 à 15 centimeter van zijn gezicht verwijderd. Op het moment dat hij hoestte, dacht ik: dat meen je toch niet? Ik kon het bijna niet geloven. Hij riep: “Ik zal jullie allemaal in het gezicht hoesten, ik hoop dat jullie alle ziektes krijgen. Coronalijers!”’



Besmet?

Nawid voelde zich na het hoestincident in eerste instantie niet bedreigd. Bespuugd worden is erger, dacht ik. Maar tijdens de rit naar het arrestantencomplex begon tot me door te dringen dat hij me wel degelijk besmet zou kunnen hebben met het coronavirus. Geen fijne gedachte. Want ik ben niet alleen een politieman, maar ook een vader, echtgenoot en een zoon. Ik heb familieleden die ook in de risicogroep vallen. Mijn ouders bijvoorbeeld, die ook een dagje ouder worden. Wat nou als deze man het virus inderdaad had?’

Gaat te ver

De volgende dag vindt overleg plaats met de arts die de verdachte had bezocht. Die had geen enkel symptoom van het coronavirus bij de verdachte waargenomen. Dit stelde Nawid gerust. ‘Wat overbleef, was boosheid. Wat hij had gedaan, was voor mijn gevoel hetzelfde als iemand bedreigen met een neppistool waarvan alleen hij wist dat het nep was. Dat het politiewerk bepaalde risico’s voor mijzelf met zich meebrengt, heb ik net als alle andere politiemensen aanvaard. Maar het gaat te ver als het de mensen om mij heen raakt. Ik vind de straf daarom ook terecht: acht weken cel en een schadevergoeding van 400 euro.’



Spuugmasker

Werken in deze coronacrisis doet een beroep op het aanpassingsvermogen van agenten, zegt Nawid. ‘In het begin moest ik erg wennen dat ik niemand een hand kon geven. Ik ging nog wel eens de fout in. Maar we worden ons allemaal steeds bewuster van de risico’s en hoe we die risico’s kunnen verkleinen. We passen ons aan. Tegenwoordig vragen we iedereen met wie we in contact komen: bent u ziek? Hebt u klachten? Mensen kijken daar niet raar van op. Iedereen is met het coronavirus bezig. Houden we iemand aan waarvan we verwachten dat die weerstand gaat bieden of dreigementen gaat uiten, dan doen we hem of haar gelijk een spuugmasker op.’



Politie Podcast

Nawid vertelt zijn verhaal ook in De Politiepodcast. Deze is vanaf vandaag te beluisteren. Ook het OM komt hierin aan het woord. Zij eist hoge straffen en past snelrecht toe.