Getuigen gezocht

De vrouw fietste op de Googweg toen zij tussen 13.20 uur en 13.40 uur werd lastig gevallen door twee mannen. Zij deed aangifte en de politie heeft de zaak in onderzoek.

In dit onderzoek is de politie op zoek naar getuigen die dinsdagmiddag tussen deze tijden op de Googweg of de kruising Dammerweg met de Googweg hebben gereden of gewandeld en iets gezien hebben. Hen wordt gevraagd om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.