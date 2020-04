Mistgenerator hindert inbraak Uithoorn, drie verdachten aangehouden

Politiemensen die snel in de directe omgeving waren zagen een auto met verhoogde snelheid rijden en die nam een rotonde tegen de richting in. De politiemensen zagen dat er drie jonge mannen in de auto zaten. Een stopteken vanuit de politieauto werd genegeerd, ook toen de optische en geluidssignalen werden gebruikt. Op de N201 richting de rijksweg A2 reed de vluchtauto 60 km/u harder dan de 80 die daar toegestaan is, een politieauto werd afgesneden en in een overzichtelijke bocht ging men spookrijden. Politieauto's van de Landelijke Eenheid en Midden Nederland haakten aan bij de achtervolging.