Recherche onderzoekt beschieting restaurant Borneosteiger

Onderzoek heeft tot dusverre uitgewezen dat de beschieting van zaterdag 28 maart rond 4 uur heeft plaatsgevonden. De beschieting op vrijdagochtend 3 april vond rond 6.20 uur plaats. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

De recherche doet onderzoek naar de aanleiding en achtergrond van de beschieting van het restaurant. Daarbij wil de politie graag spreken met getuigen die bij de beschieting op 28 maart rond 4 uur of op 3 april tussen 6 uur en 6.30 mogelijk iets verdachts gezien of gehoord heeft. Ook andere informatie, bijvoorbeeld over mogelijke achtergronden, hoort de recherche heel erg graag.

Neem contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.