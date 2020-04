Alerte getuige meldt rijden onder invloed

Agenten lieten de betreffende automobilist, een 58-jarige man uit Philippine, stoppen en spraken de bestuurder aan. In zijn auto zagen de agenten lege flessen liggen waar wijn en bier in had gezeten. De man moest een blaastest en een ademanalyse ondergaan. Hieruit bleek dat hij ruim drie keer zoveel had gedronken dan wettelijk is toegestaan. Zijn rijbewijs kon hij inleveren.

Op het bureau is familie van de man in kennis gesteld zodat hij opgehaald kon worden. Een Officier van Justitie neemt te zijner tijd een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak. Ook kreeg de man nog boetes voor een losliggende lading en een defecte hulpkoppeling.