Drugs aangetroffen bij controle auto

Agenten lieten de auto stoppen op de Koningsweg. Bij controle van de bestuurder bleek dat deze man, een 20-jarige Vlissinger, helemaal geen rijbewijs had. Hem is proces-verbaal aangezegd. De agenten zagen in de auto een blok hasj liggen. Om uitlevering van alle drugs werd gevraagd en zowel de bestuurder van de auto als de 21-jarige Rotterdamse bijrijder zijn aangehouden. De agenten doorzochten vervolgens de auto, fouilleerden de verdachten en troffen bijna 100 gram hennep aan. Voor verder onderzoek is ook de auto in beslag genomen.

De mannen zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar worden zij vrijdag gehoord.