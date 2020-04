Fietsendief opgespoord door slachtoffer

Door de vrouw en haar echtgenoot is de vermoedelijke dader van de diefstal opgespoord. Zij meldden zich vervolgens op het politiebureau om hun verhaal te doen. Agenten zijn meteen met het tweetal meegegaan om de fietsendief indien mogelijk in te kunnen rekenen. In de Boomgaardstraat in Roosendaal werd een 36-jarige Pool op de fiets van de vrouw gezien. Hij is rond 19.30 uur aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. De man zal daar vrijdag gehoord worden. De fiets mag, na overleg met de Officier van Justitie, terug naar de rechtmatige eigenaar.