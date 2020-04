Man veroorzaakt aanrijding en rijdt voortuin in

Een 31-jarige man uit Vlissingen reed in zijn auto door de Dreesstraat in zijn woonplaats en wilde linksaf de Van Der Brugghenstraat in rijden. Op datzelfde moment haalde de 72-jarige man de Vlissinger in en kwamen beide voertuigen met elkaar in botsing. De auto van de 72-jarige man reed via het trottoir de voortuin in van een woning in de Van Der Brugghenstraat, reed een haag plat en belandde vervolgens in een tweede voortuin. Daar ontstond geen noemenswaardige schade.

Omdat de veroorzaker van de schade zijn kentekenplaat was verloren was snel bekend wie het betrof. Een surveillerende agent werd naar deze melding gestuurd. Hij hield de betrokken 72-jarige aan. De man moest een ademanalyse ondergaan. Hieruit bleek dat hij teveel had gedronken. Het analyseapparaat gaf aan dat de man 710 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht blies. Dat is ruim drie keer zoveel dan is toegestaan.

De aangehouden verdachte is gehoord en na het afleggen van een verklaring mocht de man weer naar huis. Overigens wel pas na inlevering van zijn rijbewijs. Een Officier van Justitie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Tegen de 72-jarige man is aangifte gedaan.