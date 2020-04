Getuigen van plofkraak gezocht

We zijn nog op zoek naar eventuele getuigen van de plofkraak of mensen die mogelijk iets weten dat er mee te heeft. Van de daders is op dit moment geen bruikbaar signalement bekend. We vermoeden dat het om twee mannen gaat. Wel is er informatie over hun vluchtroute: ze gingen er op een scooter vandoor, tussen de kerk en het oude parochiegebouw, in de richting van de Kerkstraat.

We hebben een paar vragen: