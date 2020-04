Drugsvangst en aanhouding na tip alerte burger

Tips zijn erg waardevol voor de politie en kunnen onderzoeksteams verder helpen in lopende onderzoeken. Heeft u vermoedens dat een persoon in uw omgeving in het bezit is van illegale goederen? Of heeft u vermoedens dat er iets in uw buurt gaande is, dat u niet vertrouwt? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Doet u liever anoniem een melding? Dit kan via MeldMisdaadAnoniem, via 0800- 7000 of maak online een melding.

(foto is ter illustratie)