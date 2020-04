Twee gestolen auto’s, drie verdachten

De politie wachtte de auto’s op aan de Noord-Hollandse zijde en probeerde ze na de sluizen tot stilstand te brengen. De bestuurders van de gestolen auto’s wisten echter om de blokkade heen te komen.

De eerste auto kon door de politie aan de van Ewijcksvaart in Anna Paulowna aan de kant worden gezet. Hierbij raakten beide voertuigen elkaar licht.

De andere auto reed Hippolytushoef in. Op de Koningsweg kwam de vluchtende auto in aanraking met een auto die juist aan het parkeren was. In de auto zaten twee mannen die er vandoor gingen. Door de inzet van een politiehelikopter kon een verdachte snel worden aangehouden. Korte tijd later werd een tweede verdachte aangehouden. Hierbij werd een politiehond ingezet.

Bij onderzoek bleken de auto’s recent gestolen te zijn in Den Helder en Overschild (Groningen). De politie onderzoekt of er een link is tussen beide gestolen auto’s en/of de verdachten.

2020086440