Verdachte van brandstichting aangehouden

De gewaarschuwde politie kon de verdachte direct van hen overnemen. De man, iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen.

Bij onderzoek bleek het om een tijdelijk niet bewoonde woning te gaan waar in verbouwd wordt. Vermoedelijk is bouwafval, dat tegen de achtergevel stond, in brand gestoken. Hierdoor is aan de achtergevel en het achterraam schade ontstaan.

2020086329