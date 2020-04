Grote hoeveelheid medicijnen in beslag genomen

In Nederland mogen medicijnen alleen op doktersrecept via apotheken verstrekt worden. De lichtere medicijnen zoals paracetamol en neussprays mogen via drogisterijen verkocht worden door verkoopmedewerkers met een speciale opleiding hiervoor.



De politie onderzoekt de inhoud en de herkomst van de medicijnen. Naast de ruim 200 doosjes medicijnen namen agenten ook tientallen flessen drank in beslag omdat de supermarkt geen vergunning had voor de verkoop. De ondernemer is gehoord en moet zich binnenkort verantwoorden bij de rechter.



Gevaar volksgezondheid

De medicijnen, waarbij een Nederlandse bijsluiter ontbreekt, kunnen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Doordat de medicijnen uit het buitenland komen, is er geen toezicht op deze medicijnen.