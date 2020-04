Politie zoekt getuigen overval

In de loop van de woensdagavond 29 april werd er rond 21.30 uur aangebeld bij de woning. De bewoner was in de veronderstelling dat er iemand waar hij een afspraak mee had voor de deur stond. Er stonden echter twee vreemde mannen voor de deur die met een smoes bij hem naar binnen stapten. De twee verlieten geruime tijd later de woning, met een tot nu toe onbekende buit. Zij lieten het slachtoffer geschrokken en aangeslagen achter.



De recherche is op zoek naar getuigen en informatie. Heeft u iets gezien of heeft u informatie over deze zaak, neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem, dan via M 0800-7000