Verdachten schietincident Zoetermeer aangehouden

De verdachten van het schietincident zijn een 20-jarige man uit Den Haag en een 21-jarige man uit Zoetermeer. Ze werden aangehouden in een woning aan de H.M. van Randwijkhove in Zoetermeer. De verboden goederen zijn in beslag genomen. Alle verdachten worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Schietincident

Op zaterdag 5 oktober 2019 vond in de middag een schietincident plaats rondom een woning aan de Gershwinrode in Zoetermeer. Getuigen zagen meerdere verdachten wegrennen en in een auto stappen. Er werden destijds geen gewonden aangetroffen. De politie deed sindsdien onderzoek naar het schietincident.