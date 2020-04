Vernieling van zendmast Rotterdam ontdekt na hervatten renovatiewerkzaamheden

De werkzaamheden bij de flat hadden enige tijd stil gelegen. Mogelijk is er via de steigers, die er al een tijd staan voor de werkzaamheden, toegang verschaft tot het dak. Het is op dit moment niet precies te zeggen wanneer de vernieling is gepleegd. De politie onderzoekt samen met de providers van de masten wanneer dit precies gebeurd kan zijn. Op basis daarvan zou mogelijk kunnen worden vast gesteld wanneer de mast vernield is en kan er gericht naar bijvoorbeeld camerabeelden worden gezocht.



Heeft u informatie?

Desondanks is alle informatie welkom. Getuigen die de afgelopen weken iets hebben gezien op of rond de mast op het dak van de flat aan de Grindweg, of personen op de bouwsteigers hebben gezien, worden verzocht zich te melden. Dat kan via opsporingstiplijn 0800-6070, of anoniem via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om uw informatie door te geven via onderstaand tipformulier, of via het anonieme tipformulier op www.meldmisdaadanoniem.nl



Levensgevaarlijk

In de afgelopen twee weken stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. Levensgevaarlijk en onacceptabel. De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dat de politie de brandstichtingen stopt, de verdachten opspoort en eventueel hun netwerk blootlegt, is dan ook van groot belang. En daarbij is uw hulp van groot belang. Ziet u een verdachte situatie bij een zendmast, bel dan direct 112.



