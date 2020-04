Brand in zendmast, politie zoekt getuigen

Het in brand steken van de zendmasten is zorgelijk en onacceptabel. De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dat de politie de brandstichtingen stopt, de verdachten opspoort en eventueel hun netwerk blootlegt, is dan ook van groot belang. De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant onderzoekt de brand in Standaarbuiten. De Landelijke Eenheid coördineert en onderzoekt het mogelijk crimineel netwerk dat erachter zit.