Jongens aangehouden na verlaten plaats ongeval

Rond 20.05 uur gaan agenten ter plaatse naar de kruising Liniestraat met de Keldermanstraat. Daar heeft een aanrijding plaatsgevonden met een vermoedelijk gestolen auto. Ter plaatse is een getuige die meer kan vertellen over de bestuurder en inzittende, aangezien deze direct na het ongeval zijn weggelopen. De twee jongens zijn bekenden van de politie. Een verdachte, een 16-jarige jongen werd in de omgeving al snel gevonden en aangehouden.

De tweede verdachte, een 17-jarige jongen, vluchtte richting het bos en verstopte zich in de bosjes. Met behulp van een diensthond die een geurspoor volgde is de verdachte gevonden, uit de bosjes gehaald en aangehouden. De jongen is hierbij door de diensthond in zijn arm gebeten.