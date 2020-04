Politie zoekt getuigen straatroof

De man reed met een scooter over de Sint Pieterstraat richting Kerkrade. Al rijdende werd hij met een mes bedreigd door twee verdachten op een andere scooter. De man wordt gedwongen te stoppen en beroofd van zijn scooter.

Getuigen

De politie is op zoek naar de twee verdachten en wil graag in contact komen met getuigen. Heeft u informatie over deze straatroof in Kerkrade? Heeft u misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.

Straatroof

Straatroof is een vorm van diefstal met geweld. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij een geldautomaat, ‘s avonds op straat of voor een rood verkeerslicht. De psychische, lichamelijke en materiële schade is vaak groot. Bent u slachtoffer geworden van straatroof? Doe dan altijd aangifte!