Intensief controleren voor een integere transportbranche

De uitgebreide controles van bedrijven vormen een belangrijk middel om misstanden in de sector op te sporen. In 2019 is het gelukt om 54 transportbedrijven uitgebreid te controleren. Om een integere transportsector te houden is het belangrijk om de rotte appels op te sporen en aan te pakken. Dat is gelukt. Vergunningen zijn ingetrokken en boetes zijn opgelegd. Het signaal is helder: het loont niet om de regels te ontduiken. Dit doen we ook voor alle transportbedrijven die zich aan de regels houden.