Onder invloed van lachgas van de weg gehaald

Omstreeks 15.30 uur zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op de A4 in de richting van Amsterdam een auto rijden waarvan de bestuurder en de bijrijder beiden een gevulde ballon aan de mond hadden. De agenten zagen ook dat deze ballonnen steeds kleiner werden. Het rijgedrag van de bestuurder was ook opmerkelijk; kennelijk had hij moeite zijn rijstrook te volgen want hij slingerde behoorlijk, reed lange tijd onnodig links en zijn snelheid fluctueerde zonder zichtbare aanleiding tussen de 90 en de 120 km/uur. Genoeg redenen om een nader onderzoek in te stellen.

Lachgascilinder

Nadat de auto op de Oude Haagseweg in Amsterdam was gestopt zagen de agenten dat de bijrijdster een grote grijze gascilinder tussen haar benen had staan en dat deze cilinder met een laagje ijs bedekt was. De agenten herkenden de cilinder als een lachgascilinder en gezien de ijslaag was er kennelijk in korte tijd een aanzienlijke hoeveelheid gas uitgelopen. Op de bodem van de auto lagen diverse ballonnen.

Rijbewijs

De bestuurder uit Diemen werd proces-verbaal aangezegd, voor het rijden onder invloed van een stof die de rijvaardigheid nadelig beïnvloed, zijn rijbewijs werd ingevorderd en aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wordt een mededeling gedaan van een vermoeden dat de bestuurder niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid en/of lichamelijke/geestelijke geschiktheid. Omdat de bestuurder zijn rijbewijs niet bij zich had en niet kon afgeven, is zijn auto in bewaring genomen totdat hij zijn rijbewijs inlevert.