Drie jongens aangehouden voor straatroven Almere

Met name in de maanden februari en maart zijn er in Almere meerdere straatroven gepleegd. De meeste slachtoffers waren minderjarig. De politie heeft een speciaal team opgericht om deze straatroven te onderzoeken. Vanwege de coronacrisis is een aantal aanhoudingen uitgesteld naar deze periode. De jongeren zijn verhoord en meer aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.