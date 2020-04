Getuigen gezocht poging overval Amersfoort

Rond 13.30 uur kwamen een man en een vrouw aan bij een winkel aan de Grote Haag. De 35-jarige eigenaar had daar een zakelijke afspraak. Een man die aan kwam lopen en zwaaide werd binnengelaten. De Amersfoorter zag dat twee andere mannen zich verdacht gedroegen in de buurt van zijn zaak. Toen de eerste man binnen was, deed de eigenaar snel de deur op slot.

Ineens kwam een van de twee andere mannen naar de deur gelopen met een wapen in zijn hand. Ook hij wilde de winkel in, maar omdat de deur op slot zat, kon hij niet binnen komen. De eerste man raakte in paniek en is de winkel uitgelopen. Ondertussen waren de mannen buiten al verdwenen. Een van deze twee mannen rende in de richting van de Amersfoortse Kei.

De signalementen van de daders is als volgt.

Dader 1:

donker getint

1.85 meter lang

20-25 jaar

dreadlocks tot net over de schouders

brildragend (geen zonnebril)

dun/mager postuur

zwarte jas

donkere broek

Nike sneakers

Dader 2:

donker getint

kleiner dan man 1

dun/mager postuur

mogelijk brildragend

kort haar

kleding weet ik

De man die in de winkel was, zag er als volgt uit:

leeftijd begin 30 jaar

lengte ongeveer 1.80 meter

normaal postuur

kort zwart haar

tatoeage onder het linkeroog

tatoeage rechts in de nek

Informatie?

Wie heeft er rond 13.30 uur iets gezien op de Grote Haag? Wie heeft informatie die het team kan helpen in het onderzoek? Neem contact op via 0900-8844 of vul onderstaand formulier in. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.