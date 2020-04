Haarlemmer opgepakt na diefstal accu's

Deze getuige belde direct de politie. Bij aankomst van de agenten gingen de twee mannen er vandoor in een bestelbus. Dit voertuig kreeg een stopteken, maar ging er vandoor. Tijdens deze rit wist de bijrijder uit het voertuig te springen en er vandoor te gaan.



De bus kon korte tijd later aan de kant van de weg gezet worden. De bestuurder werd aangehouden. Ondanks een zoekactie in de omgeving werd de andere verdachte niet meer gevonden. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van deze persoon.



De aangehouden Haarlemmer is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.



2020064347