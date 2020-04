Drie aanhoudingen in België na overval Amsterdamse lachgaskoerier

Rond 02.45 uur kwam de melding binnen dat op het Limmerick in Amsterdam-West een lachgaskoerier overvallen was. De koerier had een afspraak gemaakt om lachgascilinders te verkopen, maar werd uiteindelijk door drie mannen bestolen. Daarbij maakten zij gebruik van wapens. Toen de buit binnen was, vluchtten de mannen in een voertuig met Belgische kentekenplaten. Niet lang na de overval zagen agenten van de Landelijke Eenheid op de A16, nabij de Belgische grens, een soortgelijk voertuig rijden waarvan de drie inzittenden voldeden aan het opgegeven signalement.

Het voertuig reed België in en in de omgeving van Antwerpen pleegden Belgische agenten daarna een interventie. Het voertuig werd gestopt en de drie inzittenden zijn hierop aangehouden. In het voertuig troffen agenten onder andere lachgascilinders aan en goederen die vermoedelijk zijn gebruikt bij de overval. Deze goederen zijn in beslag genomen en zullen worden onderzocht.

De verdachten – van 17, 23 en 24 jaar oud en uit België – zitten momenteel vast en een team van de Districtsrecherche Amsterdam-West gaat onderzoeken wat de rol van de drie verdachten bij de overval is geweest.