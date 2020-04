Dodelijk ongeval in Rotterdam

De man reed op een gemotoriseerde driewieler over het Weena in de richting van de Diergaardesingel. Net uit de tunnelbak raakt de bestuurder door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. Daarbij viel de bestuurder uit het voertuig en kwam tegen een boom tot stilstand. Deze klap bleek voor de man fataal te zijn. Zijn bijrijder kwam er met zeer lichte verwondngen af. De verkeersongevallendienst van de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.