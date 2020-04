Aanhouding bestuurder voor opzettelijke aanrijding

Op zaterdag 4 april 2020 om 8.15 uur kwam de melding binnen bij het operationeel centrum. Een buurtbewoner van de Houstraat zag dat een auto opzettelijk meerdere malen tegen een andere auto in de straat reed. Daarna werd de auto geparkeerd en ging de bestuurder een woning binnen. De getuige had alles gefilmd. Het was dus niet echt moeilijk om deze verdachte te achterhalen. In een woning aan de Houtstraat werd een 20-jarige verdachte uit Spijkenisse aangehouden. In de woning lag zijn kentekenplaat. Hij bleek zonder rijbewijs te rijden en de auto bleek niet verzekerd te zijn. De auto stond om de hoek en is in beslag genomen.