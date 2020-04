Amokmaker aangehouden

Op zaterdag 4 april 2020 om 6.16 uur kwam er een melding binnen vanaf de Damweg dat iemand tegen een hek aan was gereden. Omdat het niet duidelijk was hoe de inzittende(n) er aan toe waren werden meerdere politie-eenheden en een ambulance naar de auto gezonden. Ter plaatse bleek dat alleen de bestuurder in zijn auto zat. Op verzoek van de agenten stapte hij uit. Vanaf dat moment liep hij constant te schelde, te vloeken en te beledigen. Ook spuugde hij constant om zich heen. Hij maakte het zo bont dat hij uit de ambulance gezet werd. Ondanks vele verzoeken om in verband met corona te stoppen met spugen bleef de man doorgaan. Hij werd aangehouden voor het rijden onder invloed van drank en drugs en moest naar het bureau. Nadat hij was bespoten met pepperspray om hem rustig te krijgen is hij met spuugkap op in een speciale bus vervoerd. Hij weigerde verder alle medewerking aan testen en is aan het bureau ingesloten. Drie agenten hebben aangifte gedaan van poging zware mishandeling in verband met het spugen. De verdachte, een 33-jarige man uit Raamsdonksveer, bleek ook zonder geldig rijbewijs te rijden.