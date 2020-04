Auto vol met hennepafval

De wijkagent surveilleerde vrijdag 3 april 2020 om 17.15 uur te voet in de omgeving van de Donken. Op dat moment zag hij dat er plastic zakken in een auto werden geladen bij een gebouw aan de Donk. Hij rook op grote afstand al een henneplucht. Daarna stapten er drie mannen in waarna de auto wegreed. Hij vertrouwde het niet en besloot deze auto te gaan volgen. Hij pakte zijn eigen auto en reed achter ze aan. Toen er ondersteuning voor hem was van een andere surveillance-eenheid kreeg de bestuurder een stopteken. In de auto trof de wijkagent meerdere zakken hennepafval. De drie inzittenden werden aangehouden, één uit Breda (28) en een 36-jarige man zonder bekenden verblijfplaats in Nederland. De derde verdachte bleek een bewoner van de Donk te zijn.