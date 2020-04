Getuige meldt verdachte situatie

De getuige gaf het signalement en de omschrijving van de tweede auto door aan agenten. Deze auto werd een paar minuten later door surveillerende agenten stilgezet in de Sint Josephstraat in Roosendaal. De bijrijder, die voldeed aan het door de getuige opgegeven signalement, moest een blaastest ondergaan omdat hij zichtbaar onder invloed was van alcohol. Dit weigerde de man.

Hij is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. Ook die weigerde hij te doen. De man beledigde de politieagenten en vertoonde recalcitrant gedrag. De man is aangehouden voor het niet voldoen aan bevel of vordering en hij is ingesloten in een politiecellencomplex.