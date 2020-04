Rijverbod voor twee automobilisten

In de Prinses Beatrixstraat werd tegen middernacht een auto gecontroleerd. Bij aanspreken van de bestuurder, een 26-jarige Middelburger, kwam er een henneplucht uit de auto. De politiemensen vorderden uitlevering van alle drugs aanwezig en de bestuurder overhandigde hen een gebruikershoeveelheid hennep. Nadat de man positief was getest op THC kwam een GGD-arts naar het politiebureau om bloed van de man af te nemen. Dat bloedmonster gaat naar het NFI waar het wordt onderzocht. Als de uitslag bekend is neemt een Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak. Na het afleggen van een verklaring mocht de Middelburger het bureau weer verlaten.

In de Bosschaartsweg vond rond 01.00 uur eenzelfde situatie plaats. Ook hier werd een auto gecontroleerd en gaf de speekseltest aan dat de bestuurder, een 21-jarige man uit Meliskerke, onder invloed reed van THC, de werkzame stof in hennep. Door een GGD-arts werd een bloedmonster afgenomen van de man. Nadat het NFI dit monster heeft onderzocht zal een Officier bepalen welke sanctie de man krijgt opgelegd.