Twee jongens slachtoffer van steekincident

De gevluchte verdachte zou rijden op een zwarte scooter. Het zou gaan om een ongeveer 20-jarige blanke man met kort licht stekelhaar. Hij was gekleed in zwarte kleding. Hij was weggereden in de richting van de Reeshof, de andere kant op dus. Er is direct een zoekactie begonnen naar de verdachte. Hij is vooralsnog niet meer aangetroffen. De tactische en forensische recherche hebben de plaats delict onderzocht naar sporen en aanwijzingen. Er wordt in de omgeving naar camerabeelden gekeken.

Maar misschien heeft u wel de tips die ons direct of indirect naar de verdachte kan leiden of heeft u beelden op uw camera waar hij voor het incident of na het incident op staat. Of misschien kent u hem gewoon. Kortom, we vragen uw hulp al dan niet anoniem.