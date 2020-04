Politie onderzoekt poging woningoverval

Getuigenoproep

Vanwege het incident is de politie uiteraard op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het incident vond rond 21.40 uur plaats aan de Middelwyk. De verdachten droegen een masker tijdens het incident en renden na het gebeuren weg richting de Noorderdwarsvaart. De politie heeft daarom de volgende vragen:

Heeft u iets opmerkelijks gezien vrijdagavond aan de Middelwyk?

Heeft u vrijdagavond personen met maskers gezien wat u verdacht vond?

Beschikt u of uw buurman misschien over camerabeelden in de omgeving waarop iets opmerkelijks is te zien?

De recherche komt graag met u in contact als u antwoord heeft op een van bovenstaande vragen. Uiteraard horen zij ook van u als u iets anders weet wat ons kan helpen. De politie is zijn bereikbaar via 0900-8844, maar u kunt ook anoniem informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Camera in beeld

De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Behalve bedrijven gebruiken ook particulieren steeds vaker beveiligingscamera’s. Denk bijvoorbeeld aan camera’s die rondom een huis hangen, maar ook aan camera’s die gekoppeld zijn aan een deurbel. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader(s) hebben. Wilt u zich aanmelden? Dat kan via de themapagina op politie.nl..