Boskoper aangehouden voor inbraak

Omstreeks 04.00 uur ’s nachts kwam er een melding van een woninginbraak aan de Laag Boskoop in Boskoop. De bewoner van een woning zag toevallig een man aan komen fietsen en vervolgens richting zijn woning lopen. Op het moment dat de bewoner beneden kwam, bleek de verdachte al in de woning te zijn. Hij ging er bij het zien van de bewoner direct weer vandoor, maar werd verderop aangehouden door inmiddels gealarmeerde agenten. Ook deze verdachte, een 42-jarige man uit Boskoop, is ingesloten en zal door de recherche verhoord worden.



Bel 112

U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het niet klopt. Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie #inbraken voorkomen.